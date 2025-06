Casale Monferrato: conclusa la mostra su Bistolfi al Museo Civico, quasi 3.000 presenze

Si è conclusa lo scorso 2 giugno la mostra “La Bellezza liberata. Leonardo Bistolfi e gli amici divisionisti”, allestita nel Salone Vitoli del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato, promossa dalla Città di Casale Monferrato e dal Rotary Club di Casale Monferrato, in collaborazione con la Fondazione De Ferrari e il Comune di Rosignano Monferrato.

Un evento che ha ottenuto un riscontro molto positivo da parte di critica e pubblico, tanto da portare ad una proroga di 15 giorni rispetto alla data di chiusura originaria, per soddisfare la domanda: sono stati infatti 2.950 i visitatori del dallo scorso 1° marzo. La mostra, oltre che esporre parte del patrimonio museale casalese, ha potuto contare sul prestito di numerosi capolavori provenienti da musei pubblici, fondazioni e collezioni private, contribuendo alla ricchezza del percorso espositivo, articolato tra pittura, scultura e grafica, e mettendo in relazione l’opera di Leonardo Bistolfi con quella dei maestri del Divisionismo italiano. Ampio apprezzamento anche per il catalogo a corredo della mostra, edito da Fondazione De Ferrari ETS, dalla cui vendita di 100 esemplari verrà finanziato, attraverso il Rotary casalese, l’acquisto di un robot chirurgico per l’Ospedale Santo Spirito.

Resta visitabile la Gipsoteca Bistolfi. INFO: www.comune.casale-monferrato.al.it/gipsoteca-bistolfi