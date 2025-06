Domani alle 10 passeggiata ecologica in riva al Tanaro con i Lions e ‘Il sole dentro’

L’iniziativa, una passeggiata ecologica-inclusiva promossa da Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, New Voices, Leo e associazione “Il Sole dentro”, sarà sviluppata ad Alessandria sabato 7 giugno, dalle ore 10, con ritrovo in riva al Tanaro, sul ponte Meier nei pressi della Cittadella, all’insegna dell’unione di due delle sensibilità che fanno parte del mondo Lions, l’ambiente e l’inclusione. Il forte messaggio simbolico è rappresentato dai ponti, il Meier e il Tiziano, che oltre ad unire fisicamente le due sponde del fiume sono, nell’immaginario collettivo, l’elemento che permette di proseguire il cammino e favorire i contatti sociali.

IL PERCORSO – Si snoderà lungo il ponte Meier, procedendo sulla passeggiata Sisto verso il ponte Tiziano, per giungere in via Giordano Bruno sino alla sede de “Il Sole dentro”, per raggiungere il Bosco del Sole.

LE PAROLE – Così Marzia Maso, coordinatrice New Voices Distretto 108 Ia2: “Ringrazio i ragazzi dell’associazione ‘Il Sole dentro’, per aver voluto giocare insieme ai Lions, in un’attività che consentirà una maggiore e reciproca conoscenza. La finalità è stimolare un cambiamento culturale, sensibilizzando la comunità sull’importanza dell’eliminazione di barriere fisiche e sociali”.