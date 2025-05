Domani a Sezzadio, a Cascina Bellaria, appuntamento politico con ‘Patto per il Nord’. Ore 18.30

Appuntamento da non perdere per chi crede nell’autonomia, nel federalismo e nella rinascita dei territori del Nord: domani, mercoledì 28 maggio, alle 18.30 a Sezzadio, presso Cascina Bellaria, verrà presentato ufficialmente Patto per il Nord – Provincia di Alessandria.

Patto per il Nord è una confederazione di Associazioni, Comitati, Liste Civiche e Amministratori Locali stanchi di vedere aumentare le tasse sui nostri territori perdendo qualità nei servizi.

Patto per il Nord è un progetto aperto, ispirato al federalismo svizzero e alle esperienze europee più virtuose. Alla base: partecipazione, merito, autonomia, responsabilità.

Ospiti e Relatori della serata:

On. Paolo Grimoldi – Segretario Federale di Patto per il Nord

Sen. Giuseppe Leoni – Storico promotore del federalismo

On. Giancarlo Pagliarini – già Ministro dell’Economia

On. Walter Togni – Segretario Regionale per il Piemonte

Dott. Pier Luigi Arnera – Segretario Provinciale