A Palatium Vetus, dal 31 maggio al 22 giugno, la mostra ‘NOT – Not Only Toys’

‘NOT – Not Only Toys – Quando l’illustrazione prende forma’ è il titolo della rassegna che sarà inaugurata a Palatium Vetus giovedì 5 giugno alle ore 11 a cura di Inchiostro Festival APS ed aperta al pubblico da sabato 31 maggio. È collaterale alla mostra ‘Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma’, dedicata al pittore Guglielmo Caccia, allestita nelle sale d’arte al piano terreno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e nel broletto.

Forme artistiche molto diverse, le une dalle altre, che trovano ospitalità nella storica sede medievale di Palatium Vetus: le tele di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, pittore piemontese di fama internazionale, uno dei protagonisti del tardo ‘500 e inizio ‘600 piemontese, affiancheranno circa 30 opere di 12 artisti europei tra toy designers, ceramisti e scultori protagonisti della mostra NOT.

Gli organizzatori di ‘Inchiostro festival’ col presidente Mariano

La mostra è curata da Inchiostro Festival APS, la curatela e l’allestimento sono di Matteo Bergo, l’allestimento e l’organizzazione di Luca Zanon, gli elaborati grafici di Francesca Grassano e Giulia Vuillermoz. Gli artisti coinvolti sono: The Rabbix, Theodoru, RX, Tokyo Tommy, Sebastiano De Rosa, Plazma, Nastia Calaca, El Gato Chimney, Elena Salmistraro, Giorgio Di Palma, Useless Scapes.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Questa mostra collaterale nasce dalla volontà di dare spazio ai giovani, con le loro idee e le loro proposte, a volte irriverenti, ma ricche di messaggi tanto complessi quanto espliciti. Ironia, spensieratezza e immediatezza sono il cardine della ricerca stilistica di tutti gli artisti che prendono parte all’esibizione. Inchiostro Festival è un evento molto atteso dagli alessandrini e si rinnova da oltre un decennio con immutato entusiasmo da parte di artisti e di visitatori. Siamo certi che la contaminazione tra le sale medievali di Palatium Vetus, le opere del tardo Cinquecento del Moncalvo e gli art toys saprà coinvolgere un ampio pubblico, offrendo interessanti occasioni di confronto e di riflessione”.

NOT – Not only toys – Dal 31 maggio al 22 giugno 2025 – Sabato e domenica 9-13 e 15-19

Palatium Vetus – piazza della Libertà 28 Alessandria – Ingresso gratuito

Visite guidate su prenotazione – 347-2252363 Andrea Musso – email: [email protected]

Intervista Presidente Fondazione CRAL, notaio Luciano Mariano: https://www.swisstransfer.com/d/49f8617c-79e4-4f26-ad58-d582a3247732

Intervista Luca Zanon – Inchiostro Festival: https://www.swisstransfer.com/d/5b6483fb-a6a4-480b-aee9-17f8453bcb66