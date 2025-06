Meloni vede Guterres in Canada, al lavoro per cessate il fuoco a Gaza

ROMA (ITALPRESS) – A margine del Vertice G7 di Kananaskis, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres. Il colloquio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, ha focalizzato l’attenzione sull’iniziativa UN80 per una riforma del sistema delle Nazioni Unite che ne accresca l’efficienza, e sul ruolo dell’Italia in seno all’Organizzazione con particolare riferimento alla missione UNIFIL e alla co-presidenza italiana, insieme all’Etiopia, del prossimo Vertice sui Sistemi Alimentari che si terrà ad Addis Abeba il 28-29 luglio.

Il Presidente del Consiglio, si legge inoltre, ha anche condiviso con il Segretario Generale “la necessità di continuare a lavorare per il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza che fermi i combattimenti e consenta l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia”.

