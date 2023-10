La serata conclusiva del XIV Festival Internazionale “Alessandria barocca e non solo…”, promosso dall’Associazione Pantheon ETS, sarà dedicata al grande repertorio per Sua Maestà il Pianoforte.

Sabato 7 ottobre, alle ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Oviglio, per lo spazio dedicato, come di consueto, a giovani talenti emergenti nel mondo del professionismo, sarà il 21enne torinese Alessandro Vaccarino, con al suo attivo già importanti risultati e riconoscimenti a proporre l’ascolto di due “colossi” della letteratura pianistica: la Sonata op.110 di L. van Beethoven e le Variazioni sopra un tema di Haendel di J. Brahms.

Le parole

Spiega la direttrice Artistica Daniela Demicheli: “Il Festival ha come punto fermo uno spazio dedicato a giovani interpreti che si distinguono per talento e capacità comunicativa, sottolineando come agevolare l’ingresso dei giovani musicisti nei circuiti professionistici fornisca nuova linfa indispensabile al mondo dell’arte e della cultura”.

Il concerto, realizzato in collaborazione con l’Associazione OviglioArte, sarà ad entrata libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

Il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” gode del patrocinio di: Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Alessandria e Borghetto Borbera, Diocesi di Alessandria e Tortona. Realizzato grazie al contributo di: Fondazione CRA, Fondazione CRT, Comune di Alessandria, ASM Costruire Insieme, AQ Luogo d’incontri APS.

Info

Telefono e WhatsApp: 347-0867632

E-mail: [email protected]