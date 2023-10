Alessandria, c’è Banchini in panchina da mercoledì. Basterà per la salvezza? Squadra stasera a Mantova

In campo stasera alle 20.45 allo stadio ‘Martelli’.

Che confusione. Sembra il gioco delle tre carte. Banchini sì, Banchini no, Banchini forse. Arriva, non arriva, accetta, non accetta. Poi sì. Marco Banchini si è presentato alla ‘Michelin’ mercoledì pomeriggio e ha diretto il suo 1° allenamento all’Alessandria. All’insaputa perfino di alcuni dirigenti. È chiara dunque l’esistenza di un corto circuito comunicativo all’interno della società, con notizie che rimbalzano di qua e di là, senza controllo. L’ufficialità, arrivata nella serata di mercoledì, è che Marco Banchini è il 3° allenatore stagionale dell’Alessandria, dopo Fiorin e Zaza. E comincia dalla trasferta di Mantova. Vedremo come andrà.

Squadre

MANTOVA – Terzo in classifica con 13 punti (4 vinte, 1 pari, 1 persa, gol 11-6). Arriva da 2 sconfitte in fila, l’1-4 di Trieste e lo 0-1 di Coppa con la Pro Patria, dopo 4 vittorie in fila. L’allenatore Davide Possanzini (47) ha una rosa con 2 soli stranieri e gioca con il 4-3-3.

ALESSANDRIA – Ultima da sola con 1 punto (0 vinte, 1 pari, 5 sconfitte, gol 2-10). Viene dalla vittoria in Coppa sulla Pergolettese (2-0), che ha dato fiducia all'ambiente. Il nuovo tecnico Marco Banchini (42) chiede velocità e utilizza il 3-4-1-2, ma con 2 giorni di lavoro potrebbe non spostarsi dal 4-4-2.

Precedenti

Sono 46, dal 1924 a oggi, dalla serie A alla serie C. Il bilancio è in equilibrio: 14-13 le vittorie per i grigi, 19 pareggi, gol 61-50. Fuori casa l’Alessandria ha vinto solo 2 volte, fra cui l’ultima: 4-0 a dicembre 2015 (Mezavilla, Branca, Marconi, Fischnaller). Era la squadra che, qualche settimana dopo, incontrò il Milan in semifinale di TIM CUP. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Francesco Zago (Conegliano)

Assistenti: Alberto Rinaldi (PI) – Alessandro Gennuso (CS)

4° ufficiale: Mattia Mirri (SV)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Zago, esordiente in serie C, ha diretto 1 sola gara in categoria.