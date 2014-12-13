CSVAA volontariato: tutti gli eventi organizzati in questo fine settimana

Ecco gli eventi in programma organizzati dalle associazioni di volontariato: a Spinetta Marengo, domani venerdì 12 giugno, una serata di solidarietà organizzata dall’Associazione Facciamo Squadra Fraschetta, con il patrocinio della città di Alessandria. Dalle 19 buon cibo e buona musica in via Genova 117, nel giardino del Dopolavoro Aziendale. Il ricavato sarà destinato alla LILT. INGRESSO GRATUITO.

A Valmadonna torna “PIEMONTE IN TAVOLA”, organizzata dall’associazione Valmadonna Insieme OdV: sabato 13 giugno dalle 19:30 (dalle 22 musica e divertimento con Dream Rhapsody) e domenica 14 giugno dalle 12:30. INFO – Barbara 328-68.404.37.

A Casale Monferrato, sabato 13 giugno, serata musicale per ricordare il giovane chitarrista monferrino Edoardo Bornia, con il supporto del CSVAA. Quattro band (Calygo, Nebulosa, Still Raining, BMB), a 4 anni dalla sua tragica scomparsa, ricorderanno il giovane chitarrista monferrino Edoardo Bornia, scomparso

improvvisamente nel 2022 a soli 26 anni. Dalle ore 19. INGRESSO GRATUITO.

A Molino dei Torti, domenica 14 giugno, appuntamento dedicato alla salute con la 2° edizione della Camminata AVIS. Evento non competitivo di 6km aperto a tutti, con partenza e arrivo da Molino dei Torti (piazza Caduti per la Patria), passando per Alzano Scrivia. Evento supportato dal CSVAA. Ritrovo partecipanti ore 8, Partenza ore 9. Iscrizioni (€ 8) allo 0131-828206.