Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Musica: per Aku Boy il nuovo singolo “Love Criminale”, sulle piattaforme dal 17 luglio

DiRaimondo Bovone

Lug 26, 2026 , , , , ,

Love Criminaleè il nuovo singolo di Aku Boy, brano che racconta un amore folle, di quelli che ti travolgono senza lasciarti il tempo di pensare. Un amore che vive d’istinto, infrange le regole e si lascia guidare solo dalla passione.
Scritta da Francesco Chiarle e Valerio Calisse (anche produttore del brano insieme a Massimo Calabrese Marco Lecci), “Love criminale” è disponibile nelle principali piattaforme digitali da venerdì 17 luglio, per l’etichetta Lungomare S.r.l., e con la distribuzione di Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero.
Editing e mixing sono stati curati da Marco Lecci presso il Forward Studio di Roma (production assistant Simone Troiani e Matteo Giannone).

SOCIAL
INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/akuboyx/
TikTokhttps://www.tiktok.com/@akuboyx Spotifyhttps://open.spotify.com/artist/2Z9Ndscaccbxjg3Y0sIfkM

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: la pensione ai superstiti nel 2026

Lug 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Musica: torna BeaMakk con il singolo “C’è un po’ di odio per te”, uscito venerdì 17 luglio

Lug 26, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Domenica 26 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 25, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Musica: per Aku Boy il nuovo singolo “Love Criminale”, sulle piattaforme dal 17 luglio

Lug 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: la pensione ai superstiti nel 2026

Lug 26, 2026 Raimondo Bovone
Costume & Società Cucina Video

Sorsi di Benessere – Un fresco dessert

Lug 26, 2026
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Musica: torna BeaMakk con il singolo “C’è un po’ di odio per te”, uscito venerdì 17 luglio

Lug 26, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x