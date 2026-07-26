Musica: per Aku Boy il nuovo singolo “Love Criminale”, sulle piattaforme dal 17 luglio

“Love Criminale” è il nuovo singolo di Aku Boy, brano che racconta un amore folle, di quelli che ti travolgono senza lasciarti il tempo di pensare. Un amore che vive d’istinto, infrange le regole e si lascia guidare solo dalla passione.

Scritta da Francesco Chiarle e Valerio Calisse (anche produttore del brano insieme a Massimo Calabrese e Marco Lecci), “Love criminale” è disponibile nelle principali piattaforme digitali da venerdì 17 luglio, per l’etichetta Lungomare S.r.l., e con la distribuzione di Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero.

Editing e mixing sono stati curati da Marco Lecci presso il Forward Studio di Roma (production assistant Simone Troiani e Matteo Giannone).

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