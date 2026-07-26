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ACLI: la pensione ai superstiti nel 2026

DiRaimondo Bovone

Lug 26, 2026 , , ,

La Pensione ai Superstiti è una prestazione che garantisce continuità economica alla famiglia del deceduto. Può assumere 2 forme: pensione di reversibilità, quando la persona era già pensionata; pensione indiretta, quando era assicurata ma non ancora in pensione.
La prima persona tutelata è il coniuge o la persona unita civilmente. Anche in caso di separazione, il diritto rimane, mentre per l’ex coniuge divorziato il diritto c’è solo se percepisce l’assegno divorzile e non si è risposato. Hanno diritto anche i figli, purché risultino a carico. Il diritto vale per minorenni, studenti (fino a 21anni scuola superiore, 26 università) e inabili. Quando non ci sono né coniuge né figli, la tutela si estende ad altri familiari stretti che dipendevano economicamente dal defunto.
La prestazione parte dal 1° giorno del mese successivo al decesso. L’importo non è fisso: rappresenta una percentuale della pensione che la persona percepiva (o avrebbe percepito). La quota varia in base alla composizione del nucleo familiare.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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