ACLI: la pensione ai superstiti nel 2026

La Pensione ai Superstiti è una prestazione che garantisce continuità economica alla famiglia del deceduto. Può assumere 2 forme: pensione di reversibilità, quando la persona era già pensionata; pensione indiretta, quando era assicurata ma non ancora in pensione.

La prima persona tutelata è il coniuge o la persona unita civilmente. Anche in caso di separazione, il diritto rimane, mentre per l’ex coniuge divorziato il diritto c’è solo se percepisce l’assegno divorzile e non si è risposato. Hanno diritto anche i figli, purché risultino a carico. Il diritto vale per minorenni, studenti (fino a 21anni scuola superiore, 26 università) e inabili. Quando non ci sono né coniuge né figli, la tutela si estende ad altri familiari stretti che dipendevano economicamente dal defunto.

La prestazione parte dal 1° giorno del mese successivo al decesso. L’importo non è fisso: rappresenta una percentuale della pensione che la persona percepiva (o avrebbe percepito). La quota varia in base alla composizione del nucleo familiare.

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