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“Alessandria Barocca e non solo…”: sabato 26 settembre a San Sebastiano Curone, ore 21

DiRaimondo Bovone

Set 24, 2026 , , , , , ,
Daniela Demicheli e Matteo Costa

Sarà il pianoforte a 4 mani, con la sua particolare dimensione sonora e spettacolare, il protagonista del prossimo appuntamento del XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”.
Sabato 26 settembre, alle ore 21, la Sala S.M.S. di San Sebastiano Curone ospiterà il concerto “IN BIANCO E NERO”, affidato al Duo Costa-Demicheli, formato dai pianisti Matteo Costa e Daniela Demicheli. Da anni i due musicisti coltivano il repertorio per pianoforte a 4 mani con una particolare sintonia interpretativa, frutto di un’affinità musicale consolidata nel tempo. Una formazione in cui il virtuosismo non è mai fine a sé stesso, ma diventa strumento di ascolto e di dialogo, permettendo ai 2 pianisti di affrontare repertori diversi con una voce comune, ricca di sfumature e di energia, tra la profondità romantica di Schubert, la modernità di Gershwin, la vivacità ritmica e l’ironia di Milhaud.

La scelta di San Sebastiano Curone si inserisce nella volontà della manifestazione di portare la musica dal vivo in centri e luoghi del territorio normalmente lontani dai principali circuiti concertistici, creando occasioni di incontro tra pubblico, artisti e comunità locali. Il Concerto, realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Montacuto, è ad INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento dei posti disponibili.
INFO – Telefono 347-086 7632; email: [email protected]

Matteo Costa e Daniela Demicheli

CREDITI – La XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, promossa dall’Associazione Pantheon ETS, si realizza con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Città di Alessandria, delle Diocesi di Alessandria e Casale Monferrato e dei Comuni di San Sebastiano Curone, Montacuto, Oviglio, Ponzano Monf.to.
Il Festival è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalla Fondazione CRT, dalla Città di Alessandria, dalla Diocesi di Tortona e dal Consiglio Regionale del Piemonte. La manifestazione è realizzata inoltre grazie alla collaborazione di istituzioni culturali, enti territoriali, associazioni e realtà del territorio, tra cui il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Iren-Alegas e ASM Costruire Insieme.

Il duo Costa-Demicheli

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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