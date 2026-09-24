Aperto da una settimana “All Around Derthona”, 2° store del Basket alla Cittadella dello Sport

Con la presentazione ai tifosi della Bertram Tortona e dell’Autosped G BCC Derthona, giovedì 17 settembre alla Cittadella dello Sport è stata inaugurata la Clubhouse “All Around Derthona”: un locale aperto al pubblico, con servizio bar e spazio dedicato al merchandising ufficiale, che diventa il 2° store del Derthona Basket nel comune di Tortona (l’altro si trova in centro). Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e, in occasione degli eventi alla Nova Arena, seguirà gli orari delle manifestazioni.

Buon rodaggio, nel fine settimana passato, è stata la Supercoppa LBA, con Bertram, Umana ReyerVenezia, Armani Olimpia Milano e Virtus Costa Bologna, vinta dalla squadra milanese.

Confcommercio Tortona saluta questa apertura come un segnale che va oltre lo sport. In una fase in cui il commercio di prossimità attraversa una contrazione strutturale e una transizione profonda, tra concorrenza delle piattaforme, cambiamento delle abitudini di consumo e ridefinizione del ruolo stesso dei luoghi fisici, un club sportivo che sceglie di aprire un altro punto vendita, di presidiare il territorio con un’insegna, un’offerta e un servizio, dimostra che il negozio ha ancora un futuro, quando sa essere qualcosa di più di un punto di transazione: un luogo di identità, di appartenenza e di relazione.

LE PAROLE – Francesco Alfieri, direttore di Confcommercio Tortona, spiega: «All Around Derthona non è solo un bar o un negozio di magliette, ma è la vetrina di una comunità. Lo sport genera esattamente ciò di cui il commercio di prossimità ha più bisogno oggi: persone che si riconoscono in un simbolo, che tornano, che si fermano, che vivono un luogo. Ogni apertura come questa è un’impresa che nasce, un’attività che assume, un flusso che si genera. Ed è la dimostrazione concreta che lo sport è un’economia vera».