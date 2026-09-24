Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA Sport

Aperto da una settimana “All Around Derthona”, 2° store del Basket alla Cittadella dello Sport

DiRaimondo Bovone

Set 24, 2026 , , , , ,
Veduta intrena dell'All Around Derthona

Con la presentazione ai tifosi della Bertram Tortona e dell’Autosped G BCC Derthona, giovedì 17 settembre alla Cittadella dello Sport è stata inaugurata la Clubhouse “All Around Derthona”: un locale aperto al pubblico, con servizio bar e spazio dedicato al merchandising ufficiale, che diventa il 2° store del Derthona Basket nel comune di Tortona (l’altro si trova in centro). Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e, in occasione degli eventi alla Nova Arena, seguirà gli orari delle manifestazioni.
Buon rodaggio, nel fine settimana passato, è stata la Supercoppa LBA, con Bertram, Umana ReyerVenezia, Armani Olimpia Milano e Virtus Costa Bologna, vinta dalla squadra milanese.

Confcommercio Tortona saluta questa apertura come un segnale che va oltre lo sport. In una fase in cui il commercio di prossimità attraversa una contrazione strutturale e una transizione profonda, tra concorrenza delle piattaforme, cambiamento delle abitudini di consumo e ridefinizione del ruolo stesso dei luoghi fisici, un club sportivo che sceglie di aprire un altro punto vendita, di presidiare il territorio con un’insegna, un’offerta e un servizio, dimostra che il negozio ha ancora un futuro, quando sa essere qualcosa di più di un punto di transazione: un luogo di identità, di appartenenza e di relazione.

LE PAROLE – Francesco Alfieri, direttore di Confcommercio Tortona, spiega: «All Around Derthona non è solo un bar o un negozio di magliette, ma è la vetrina di una comunità. Lo sport genera esattamente ciò di cui il commercio di prossimità ha più bisogno oggi: persone che si riconoscono in un simbolo, che tornano, che si fermano, che vivono un luogo. Ogni apertura come questa è un’impresa che nasce, un’attività che assume, un flusso che si genera. Ed è la dimostrazione concreta che lo sport è un’economia vera».

L’ingresso

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Esteri IN EVIDENZA Video

Trump: “Con Xi Jinping è stato un grande incontro”

Set 24, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Tortona: inaugurato un nuovo polo logistico da oltre 100.000 mq

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Domani al Teatro Civico di Tortona alle 20.45 un incontro per parlare di abitazione e benessere

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA Sport

Aperto da una settimana “All Around Derthona”, 2° store del Basket alla Cittadella dello Sport

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA Video

Trump: “Con Xi Jinping è stato un grande incontro”

Set 24, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Tortona: inaugurato un nuovo polo logistico da oltre 100.000 mq

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Domani al Teatro Civico di Tortona alle 20.45 un incontro per parlare di abitazione e benessere

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x