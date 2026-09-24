Arquata Scrivia: una nuova ambulanza per la Croce Verde e il servizio 118

L’on. Enzo Amich ha visitato la sede della Croce Verde Arquatese per congratularsi con l’associazione per l’arrivo della nuova ambulanza, dedicata alla memoria di Elda Repetto e destinata al servizio di emergenza 118. Così Enzo Amich: «Ho voluto incontrare personalmente il presidente Marco Lechner e i volontari della Croce Verde, congratulandomi per l’importante risultato. Una nuova ambulanza significa uno strumento in più per intervenire con tempestività, quando una persona ha bisogno di aiuto. Un grazie particolare va alla famiglia di Elda Repetto, per aver trasformato il ricordo della signora Elda in un aiuto concreto per gli altri. E grazie anche alla Fondazione CRT che ha contribuito all’acquisto del mezzo».

I NUMERI – La Croce Verde Arquatese svolge oltre 4.200 servizi ogni anno, circa 1.500 dei quali nell’ambito dell’emergenza-urgenza 118, percorrendo complessivamente più di 188.000 chilometri. A garantire queste attività sono 102 volontari, impegnati quotidianamente al servizio della comunità. La nuova ambulanza rafforza così la capacità della Croce Verde di garantire un servizio essenziale, 24 ore su 24, a favore della popolazione di Arquata Scrivia e dei territori circostanti.

L’on. Vincenzo Amich