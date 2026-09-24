Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Arquata Scrivia: una nuova ambulanza per la Croce Verde e il servizio 118

DiRaimondo Bovone

Set 24, 2026 , , , , , ,
L'on. Amich e il presidente Lechner con la nuova ambulanza

L’on. Enzo Amich ha visitato la sede della Croce Verde Arquatese per congratularsi con l’associazione per l’arrivo della nuova ambulanza, dedicata alla memoria di Elda Repetto e destinata al servizio di emergenza 118. Così Enzo Amich: «Ho voluto incontrare personalmente il presidente Marco Lechner e i volontari della Croce Verde, congratulandomi per l’importante risultato. Una nuova ambulanza significa uno strumento in più per intervenire con tempestività, quando una persona ha bisogno di aiuto. Un grazie particolare va alla famiglia di Elda Repetto, per aver trasformato il ricordo della signora Elda in un aiuto concreto per gli altri. E grazie anche alla Fondazione CRT che ha contribuito all’acquisto del mezzo».
I NUMERI – La Croce Verde Arquatese svolge oltre 4.200 servizi ogni anno, circa 1.500 dei quali nell’ambito dell’emergenza-urgenza 118, percorrendo complessivamente più di 188.000 chilometri. A garantire queste attività sono 102 volontari, impegnati quotidianamente al servizio della comunità. La nuova ambulanza rafforza così la capacità della Croce Verde di garantire un servizio essenziale, 24 ore su 24, a favore della popolazione di Arquata Scrivia e dei territori circostanti.

L’on. Vincenzo Amich

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”: sabato 26 settembre a San Sebastiano Curone, ore 21

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA Video

Xi Jinping sbarcato negli USA, al via il vertice per stabilizzare i rapporti

Set 24, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA Sport

Aperto da una settimana “All Around Derthona”, 2° store del Basket alla Cittadella dello Sport

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Arquata Scrivia: una nuova ambulanza per la Croce Verde e il servizio 118

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Napoli: insetti e vermi nel cibo destinato a bambini, denunciata una donna

Set 24, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”: sabato 26 settembre a San Sebastiano Curone, ore 21

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA Video

Xi Jinping sbarcato negli USA, al via il vertice per stabilizzare i rapporti

Set 24, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x