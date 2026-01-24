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Napoli: insetti e vermi nel cibo destinato a bambini, denunciata una donna

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Set 24, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – Un controllo congiunto ha interessato questa mattina cinque strutture socio-assistenziali di Caivano gestite da una cooperativa. Un deposito di alimenti é stati sospeso con sanzioni per diverse migliaia di euro. L’operazione è stata effettuata dai Carabinieri della Stazione di Caivano insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli e ai servizi sociali del Comune. Nel mirino dei controlli sono finite 2 comunità alloggio e 3 comunità educative per minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. Durante l’ispezione di 2 delle 5 strutture, sono emerse le irregolarità più significative, legate alla gestione degli alimenti destinati ai minori ospitati. I Carabinieri hanno denunciato la responsabile legale della cooperativa, una donna di 37 anni originaria di Maddaloni, per violazione delle norme sull’igiene degli alimenti. Alla stessa sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro.trl/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

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