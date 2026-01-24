Attualità Esteri IN EVIDENZA Video

Xi Jinping sbarcato negli USA, al via il vertice per stabilizzare i rapporti

Di

Set 24, 2026


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Presidente cinese Xi Jinping è atterrato negli Stati Uniti in vista dell’attesissimo vertice di alto livello volto a stabilizzare le relazioni tra le due principali potenze economiche mondiali. Donald Trump lo ha ricevuto direttamente sul tarmac della Joint Base Andrews . I due si sono stretti la mano alla presenza delle rispettive first lady, Melania Trump e Peng Liyuan. Trump ha parlato di “ottimo incontro”. Al centro dei colloqui figurano i nodi cruciali della stabilità economica globale, la gestione delle catene di fornitura, la cooperazione su intelligenza artificiale e clima, nonché il contenimento delle tensioni geopolitiche e commerciali. L’arrivo di Xi è stato accompagnato da rigide misure di sicurezza e dall’accoglienza di rappresentanti della comunità cinese locale. Oltre ai colloqui istituzionali con i vertici della presidenza statunitense, il programma prevede incontri strategici con importanti leader del mondo finanziario e industriale americano, volti a rassicurare gli investitori esteri e riaprire canali diretti di dialogo tra Pechino e Washington.(ITALPRESS)
trl/gtr
(Fonte video: The White House, CCTV+)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Napoli: insetti e vermi nel cibo destinato a bambini, denunciata una donna

Set 24, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”: sabato 26 settembre a San Sebastiano Curone, ore 21

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA Sport

Aperto da una settimana “All Around Derthona”, 2° store del Basket alla Cittadella dello Sport

Set 24, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Napoli: insetti e vermi nel cibo destinato a bambini, denunciata una donna

Set 24, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

“Alessandria Barocca e non solo…”: sabato 26 settembre a San Sebastiano Curone, ore 21

Set 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA Video

Xi Jinping sbarcato negli USA, al via il vertice per stabilizzare i rapporti

Set 24, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA Sport

Aperto da una settimana “All Around Derthona”, 2° store del Basket alla Cittadella dello Sport

Set 24, 2026 Raimondo Bovone