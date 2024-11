Coldiretti: il ‘Grazie dei campi’ a Murisengo, con speranza e fiducia nel futuro

“Nel disorientamento che proviamo mentre ci chiediamo dove siamo e quale direzione prendere, nella terra troviamo la speranza per il domani. Un senso di fiducia che viene spesso adombrato dalla preoccupazione crescente per uno sfruttamento che mette a rischio agricoltura e biodiversità, ma anche gratitudine per il Creato, per continuare quel cammino di crescita e di speranza che i coltivatori nella ricorrenza di San Martino, e nell’inizio di una nuova annata agraria, hanno fatto proprio”.

Le parole di don Davide Mussone hanno accompagnato la 74ª Giornata Provinciale del Ringraziamento che Coldiretti Alessandria ha organizzato a Murisengo, nella parrocchia di “S. Antonio abate”, con la concelebrazione di don Francesco Mombello.

Suggestivo il momento dell’offertorio e la benedizione dei mezzi agricoli che servono per la fatica quotidiana, per lavorare la terra e per donare alla comunità il bisogno al proprio sostentamento.

Il ‘Grazie dei Campi’ di Coldiretti Alessandria ha coinciso con la seconda giornata della Fiera Nazionale del Tartufo.

Le parole

Così il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Da sempre il mese di novembre per la Coldiretti è un momento di preghiera, durante il quale il mondo cattolico rurale si ritrova unito per rivolgere il proprio Grazie per i frutti ricevuti e per l’avvio della nuova annata agraria. Un’occasione per stare insieme ed esprimere quel sentimento di riconoscenza che i coltivatori hanno da sempre fatto proprio”.

Così il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco: “La Giornata del Ringraziamento consente di riflettere sul cibo, sulla reciprocità e sulla solidarietà, un patrimonio di attenzioni e tradizioni da salvaguardare per affrontare in modo costruttivo le sfide di ogni giorno”.