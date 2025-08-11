Asti, periferie al centro: dopo l’estate il via libera alle attività sociali al piano terra

Si è conclusa la costruzione dei nuovi alloggi nel quartiere astigiano, oggi già quasi tutti assegnati con affitti calmierati, concludendo il Progetto Periferie Al Centro, promosso dal Comune di Asti con il supporto di I.Re.Coop Piemonte, Confcooperative Piemonte Sud, In.Coop.Casa e La Strada Cooperativa Sociale. Un percorso nato per dare nuova linfa ai quartieri sub-periferici nella zona est della città, possibile grazie alla capacità di mettere insieme più soggetti: enti pubblici, cooperative sociali e realtà culturali. In.Coop.Casa, cooperativa di abitazione nata per rispondere al fabbisogno abitativo in un’ottica inclusiva e sostenibile, ha infatti concluso la realizzazione di 24 nuovi alloggi a completamento dell’importante progetto di social housing che, negli scorsi mesi, aveva visto la creazione di oltre 200 appartamenti a canone calmierato nel quartiere.

Gli alloggi, tutti assegnati, si rivolgono alla “fascia grigia” della popolazione: famiglie a basso reddito, coppie giovani con bambini piccoli, nuclei mono-genitoriali e anziani auto-sufficienti che scelgono di lasciare case ormai troppo grandi o difficili da gestire. Il progetto consente affitti sostenibili e anche la possibilità di acquisto, così da offrire una soluzione concreta per il ceto medio-basso della popolazione, che rappresenta la fascia demograficamente più ampia. A rappresentare la peculiarità del progetto è senza dubbio la sua inter-settorialità: è infatti già attivo il portierato sociale gestito da In.Coop.Casa, luogo di riferimento per tutto il quartiere, dove Confcooperative Piemonte Sud gestisce quasi la totalità degli alloggi. A settembre, il Consorzio Socialcoop aprirà il poliambulatorio medico, affinché anche l’aspetto sanitario sia il più possibile accessibile e vicino alle persone del quartiere. Sempre dopo l’estate, la cooperativa sociale astigiana La Strada si occuperà dell’animazione territoriale e del coordinamento delle attività educative e sociali, aprendo anche il nuovo centro educativo per minori.

L’imprenditoria cooperativa costituisce una vera e propria rete: la polizza casa è gestita da Assimoco, mentre la fornitura di energia elettrica è affidata alla cooperativa di utenza Power Energia, e diversi sono i servizi abitativi a cui gli affittuari possono accedere anche con la possibilità di convenzioni e rateizzazioni. A fare da cappello a tutti i servizi è Monferrato Servizi, cooperativa di utenza che offre ulteriori strumenti a supporto degli abitanti.

Asti, piazza Alfieri (foto Visit Asti)