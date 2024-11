Avviato a Biella e Valenza il nuovo anno accademico del TAM

Si è aperto ufficialmente, a Biella e a Valenza, l’anno accademico dell’Its Tam. Nell’aula magna della sede di Biella, intitolata a Franco Rigola, si sono riuniti i 70 nuovi iscritti ai corsi di Confezione e Maglieria, Prodotto Tessile e Management dei Processi tessili (con una curvatura amministrativa grazie alla collaborazione della Scuola di Amministrazione aziendale di UniTo), ai quali è stato consegnato il kit

di benvenuto con la felpa azzurra, la borraccia e la tessera studentesca, utilizzabile anche per accedere alle attività culturali cittadine. Altrettanto è avvenuto a Valenza, in videocollegamento con Biella, dove i 50 nuovi iscritti seguiranno i corsi di oreficeria e gemmologia del nuovo biennio 24/26.



Così il presidente della Fondazione Its Tam, Pier Francesco Corcione: “Qui costruirete il vostro futuro. Le aziende attraverso di voi garantiranno il futuro di due comparti, quello tessile e quello orafo, che sono fra i migliori esempi del Made in Italy e della sua eccellenza nel mondo”.



L’Its Tam, nato nel 2011 per volere della Regione Piemonte e del Ministero dell’Istruzione, con l’appoggio concreto degli stessi imprenditori, ha da sempre l’obiettivo di garantire il futuro della manifattura italiana preparando figure altamente qualificate. Nel corso dei 13 anni di attività ha ormai diplomato oltre 420 giovani che nel 93% dei casi ha trovato lavoro nell’arco di un anno dalla conclusione del percorso formativo. Oltre ai piani di studio concordati con le imprese del territorio, secondo il fabbisogno occupazionale (1.800 ore, di cui un terzo trascorso in reparto), la scuola si affida a professionisti del settore con comprovate competenze e a insegnanti che provengono direttamente dalle aziende, per garantire una formazione completa e completamente gratuita che abbraccia tutta la filiera tessile e orafo.