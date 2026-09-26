Museo della Gambarina: dal 27 settembre al 31 ottobre una mostra sugli alieni nel cinema

Dal 27 settembre al 31 ottobre, al Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria, sarà aperta al pubblico una mostra dedicata agli alieni nella cinematografia, tra fantascienza, immaginario collettivo e cultura popolare. Inaugurazione domenica 27 alle 17.30.

Mostra aperta ogni giorno, orari: 9-12 e 15.30-19. Chiusa lunedì e domenica mattina,

INFO- Telefono: 0131-400.30 – email: [email protected] –

sito: www.museodellagambarina.com

Veduta esterna del ‘Museo della Gambarina’, sito nell’omonima piazza

L’8^ edizione del Cinefestival ‘Immersi nelle storie’, dedicata agli “Sguardi di donne” e realizzata dall’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna di Alessandria, in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità e la FICC (Federazione Italiana Circoli Cinema), propone un’iniziativa originale realizzata in collaborazione con il Centro Italiano Studi Ufologici (CISU): “Invasioni. Gli alieni dentro lo schermo”, mostra tematica curata da Paolo Toselli, rappresentante del Centro Italiano Studi Ufologici e saggista, in programma al Museo Etnografico “C’era una volta”, in Piazza della Gambarina 1 ad Alessandria.

Un viaggio attraverso la rappresentazione degli extraterrestri sul grande e sul piccolo schermo, per scoprire quante forme, figure e tipologie di alieni e astronavi il cinema abbia immaginato nel corso del tempo. In esposizione repliche, action figures, modelli di astronavi, cards, vinili, DVD, libri, fumetti, graphic novel, locandine e memorabilia, insieme a documenti e curiosità legati alla storia delcinema.

Due gli appuntamenti cinematografici collegati alla mostra: venerdì 23 ottobre, alle ore 17, nella Sala Multimediale del Museo, Danilo Arona, Barbara Rossi e Paolo Toselli dialogheranno sugli “Alieni nella cinematografia italiana”, con la proiezione esclusiva di una videointervista del 2014 a Tinto Brass sul film “Il disco volante” (1964); sabato 31 ottobre, giorno di Halloween, alle ore 16, sempre nella Sala Multimediale del Museo, Barbara Rossi e Paolo Toselli incontreranno il pubblico per “Terrore dallo spazio profondo: il cinema delle aliene”, un viaggio tra le figure extraterrestri femminili del cinema.

La proposta si aprirà inoltre al mondo della scuola. Gli studenti della Sezione Moda dell’Istituto Tecnico “Vinci Nervi Fermi Migliara” di Alessandria realizzeranno un originale costume alieno, mettendo in relazione cinema, creatività, progettazione e competenze professionali. Un progetto che testimonia la volontà del Cinefestival di costruire occasioni concrete di partecipazione per le giovani generazioni, facendo del cinema non soltanto uno strumento di visione, ma anche uno spazio di creatività, sperimentazione e confronto. Sempre all’Istituto “Vinci”, lunedì 26 ottobre, a partire dalle ore 9, si terrà un incontro aperto alle scuole cittadine in collaborazione con il Giffoni Film Festival, con la proiezione di “Super 8” di J.J.Abrams (2011), prodotto da Steven Spielberg, un film di fantascienza scelto tra quelli partecipantia Movie Days – le Giornate del Cinema per la Scuola.

Una scena dal film ‘Super 8’