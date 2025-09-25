Venerdì 26 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l’imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. (Woody Allen)
Santi del giorno
Santi Cosma e Damiano (Martiri, protettori di medici, chirurghi, dentisti, farmacisti, levatrici, barbieri, parrucchieri), San Cristoforo della Guardia (Martire), San Gedeone (Giudice d’Israele), San Nilo da Rossano, San Senatore d’Albano (Martire).
Accadde oggi
- 1983 Australia II vinse ‘America’s Cup’. Prima sconfitta per gli Usa dopo 132 anni: la barca del Royal Perth Yacht Club superò 4-3 in finale quella del New York Yacht Club. La vela divenne evento globale con le meravigliose riprese TV. Per la prima volta partecipò alle eliminatorie (Louis Vuitton Cup) una barca italiana: ‘Azzurra’ (Yacht Club Costa Smeralda) con lo skipper Cino Ricci e il timoniere Mauro Pelaschier.
- 1986 uscì ‘Dylan Dog’. Col titolo ‘L’alba dei morti viventi’ uscì il fumetto ‘horror’ di Tiziano Sclavi con disegni di Claudio Villa e Angelo Stano. Dylan Dog, 30enne inglese ex-agente di Scotland Yard, sempre con giacca nera, camicia rossa e jeans, claustrofobico, odia le armi e ha un passato misterioso. Edito da Bonelli Editore, ancora oggi è il 2° fumetto più venduto in Italia dopo ‘Tex’ (più venduto al mondo).
- 1997 terremoto Umbria e Marche. Due scosse (5.8 e 6.1 ‘Richter’), con epicentro Foligno, colpirono diverse zone delle due regioni. Furono 11 le vittime e un centinaio i feriti, mentre gli edifici danneggiati risultarono circa 80.000. Drammatico il crollo della volta nella Basilica di S. Francesco ad Assisi, in cui persero la vita 4 persone: la scena di Umbria TV fu riproposta da tutti i TG del mondo. Per ricostruirla ci vollero 4 miliardi di euro.
Nati famosi
- Edoardo Scarfoglio (1860-1917), Italia, giornalista. Nato a Paganica (AQ), visse quasi sempre a Napoli, dove fondò ‘Il Mattino’ (16 marzo 1892) con la scrittrice Matilde Serao, sua moglie. Col giornale fu protagonista sostenendo la questione meridionale.
- Olivia Newton-John (1948-2022), Australia, attrice e cantante. Nata a Cambridge (Inghilterra), visse in Australia, di cui prese la nazionalità. Divenne famosa per ‘Grease’ (’78) film con John Travolta. In seguito fu cantante e vinse 4 Grammy, 17 dischi d’oro e 18 di platino. Suo nonno Max Born, fisico e matematico tedesco, vinse il Nobel per la Fisica ’54. E’ morta l’8 agosto ’22 dopo una lunga malattia.
- Serena Williams (1981), Usa, tennista. Nata a Saginaw (Michigan), è sorella minore di Venus. ‘The Queen’ è considerata une delle più grandi di sempre con 73 titoli in carriera, di cui 39 Slam (23 in singolare, 14 in doppio con Venus, 2 in ‘misto’ col bielorusso Maks Mirny), perdendo 16 finali, 14 in singolo e 2 in misto. Nella classifica WTA fu n. 1 per 319 settimane. Portò a casa anche 4 Ori Olimpici (1 in singolo, 3 in doppio) più la Fed Cup ’99 con gli Usa. Il suo ‘prize money’, cioè i premi vinti nei tornei senza gli sponsor, ammonta a 94.518.971 $.