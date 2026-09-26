Ottobre Alessandrino, terza edizione: la città protagonista da oggi al 31 ottobre

Da oggi al 31 ottobre riflettori puntati sull’Ottobre Alessandrino, con un ricco calendario di 130 eventi in città, fra 40 location diverse. Tra i 100 ospiti della rassegna: Rita Pavone, i registi Enrico Vanzina, Giovanni Veronesi e Roberto Andò, gli attori Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Bergonzoni, il frontman di Elio e Le Storie Tese, Paolo Fresu, oltre all’unica data italiana del compositore belga Wim Mertens.

Alessandria torna ad essere protagonista della cultura con la 3^ edizione di Ottobre Alessandrino, il festival che negli ultimi anni si è affermato come l’appuntamento culturale più importante del territorio, rassegna multidisciplinare che abbraccia 7 differenti anime tra teatro, musica, letteratura, laboratori, masterclass e cinema. Nel decennale della scomparsa di Umberto Eco, “profeta d’avanguardia” che interrogava il presente per immaginare il futuro, il regista e ideatore della rassegna, Luca Ribuoli, insieme a Roberto Lasagna, direttori artistici a 4 mani della kermesse, hanno pensato ad un ricco programma capace di accendere una conversazione culturale che animerà la città di Alessandria per tutto il mese.

CREDITI – Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno, fin dall’inizio, del Comune di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Camera di Commercio di Alessandria-Asti. A loro si affianca il supporto della Regione Piemonte, della Fondazione CRT, della Fondazione Compagnia di San Paolo e di numerosi soggetti privati, tra cui Edison Regea e Torrefazione Mike che hanno scelto di sostenere questa iniziativa.