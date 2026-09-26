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Ottobre Alessandrino, terza edizione: la città protagonista da oggi al 31 ottobre

DiRaimondo Bovone

Set 26, 2026 , , , , , , ,

Da oggi al 31 ottobre riflettori puntati sull’Ottobre Alessandrino, con un ricco calendario di 130 eventi in città, fra 40 location diverse. Tra i 100 ospiti della rassegna: Rita Pavone, i registi Enrico Vanzina, Giovanni Veronesi e Roberto Andò, gli attori Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Bergonzoni, il frontman di Elio e Le Storie Tese, Paolo Fresu, oltre all’unica data italiana del compositore belga Wim Mertens.

Alessandria torna ad essere protagonista della cultura con la 3^ edizione di Ottobre Alessandrino, il festival che negli ultimi anni si è affermato come l’appuntamento culturale più importante del territorio, rassegna multidisciplinare che abbraccia 7 differenti anime tra teatro, musica, letteratura, laboratori, masterclass e cinema. Nel decennale della scomparsa di Umberto Eco, “profeta d’avanguardia” che interrogava il presente per immaginare il futuro, il regista e ideatore della rassegna, Luca Ribuoli, insieme a Roberto Lasagna, direttori artistici a 4 mani della kermesse, hanno pensato ad un ricco programma capace di accendere una conversazione culturale che animerà la città di Alessandria per tutto il mese.

CREDITI – Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno, fin dall’inizio, del Comune di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Camera di Commercio di Alessandria-Asti. A loro si affianca il supporto della Regione Piemonte, della Fondazione CRT, della Fondazione Compagnia di San Paolo e di numerosi soggetti privati, tra cui Edison Regea e Torrefazione Mike che hanno scelto di sostenere questa iniziativa.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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