Alessandria: un congresso internazionale su ‘Cancro colorettale con metastasi epatiche’

Lunedì scorso, 11 novembre, si è tenuto nella sede dell’Università del Piemonte Orientale il 1° congresso internazionale dedicato alla chirurgia del cancro colorettale con metastasi epatiche sincrone. Organizzato dal professor Fabrizio Panaro, Direttore della SCDU Chirurgia Generale e dal Comitato Scientifico composto dall’equipe chirurgica dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria, il congresso ha rappresentato un’importante opportunità per condividere conoscenze, tecnologie avanzate e tecniche innovative nella gestione del cancro colorettale con metastasi epatiche. I partecipanti hanno potuto confrontarsi sulle migliori pratiche e sugli approcci che stanno rivoluzionando l’efficacia delle cure, migliorando le prospettive per i pazienti.

L’evento ha riunito esperti di fama internazionale, tra cui chirurghi, oncologi, radiologi, radioterapisti e ricercatori, per discutere gli ultimi progressi nel trattamento di questa complessa patologia e ha permesso di porre l’accento sull’attività dell’Unità di Ricerca in Chirurgia Robotica ed HPB del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi.

Alla fine una tavola rotonda dedicata ai futuri scenari di ricerca e collaborazione, ponendo le basi per ulteriori progressi nella cura di queste patologie complesse.

LE PAROLE – Così il prof. Panaro: «Questo congresso rappresenta una svolta per la comunità medica di Alessandria e per la nostra Università. È fondamentale che esperti di livello internazionale si riuniscano per aggiornarsi e condividere le ultime novità scientifiche e cliniche, così da offrire ai pazienti cure sempre più efficaci e all’avanguardia».