Dalla Regione 1.283.912 euro per gli eventi sportivi 2024: sportello aperto fino al 29 novembre

La Regione Piemonte ha lanciato 2 bandi per sostenere gli eventi sportivi nel territorio, articolati in due misure. La prima, denominata B.5 «Grandi Eventi Sportivi» (G.E.S.), è rivolta a manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale con una dotazione finanziaria di 283.921 euro.

La seconda misura, denominata B.6 «Eventi Sportivi» è destinata a sostenere eventi di livello nazionale, regionale o locale, di stimolo allo sviluppo della pratica sportiva, finanziata con 1 milione di euro.

Il periodo per presentare le domande è dall’8 al 29 novembre 2024.

Per ottenere il contributo sulla Misura B.5 occorre presentare progetti con un budget minimo di 100.000 euro, avere la copertura televisiva a livello nazionale o internazionale e dimostrare l’elevato livello agonistico, con la partecipazione delle migliori squadre o atleti.

Gli organizzatori potranno inviare le proprie richieste di contributo tramite la piattaforma online della Regione, dove troveranno tutte le istruzioni e i moduli necessari per partecipare. Tutti i dettagli e i criteri di partecipazione sono disponibili nella sezione dedicata del sito della Regione Piemonte: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande. LE PAROLE – Così l’assessore allo sport, Marina Chiarelli: «Con questo bando intendiamo sostenere chi si impegna a portare eventi sportivi di alto livello sul nostro territorio, costruendo insieme un Piemonte sempre più protagonista nel panorama sportivo internazionale. Ma è fondamentale non dimenticare i piccoli eventi locali, che rappresentano spesso le radici della cultura sportiva e possono crescere fino a diventare appuntamenti di rilievo. Ogni evento ha il potenziale di contribuire allo sviluppo del tessuto sportivo e culturale del Piemonte: dobbiamo offrire il giusto supporto per farli diventare grandi».