ll Centro Antiviolenza me.dea ha inaugurato la nuova sede di via Guasco 47

Venerdì scorso, 19 settembre, il Centro Antiviolenza me.dea di Alessandria ha inaugurato ufficialmente la sua nuova sede in città, in via dei Guasco 47, un luogo più accogliente e funzionale per continuare a garantire ascolto, protezione e sostegno alle donne che subiscono violenza.

Durante l’inaugurazione, oltre alle operatrici e volontarie che ogni giorno lavorano per costruire una città e una provincia più sicura per le donne, sono intervenuti rappresentanti delle Istituzioni e tanto pubblico. Hanno partecipato al taglio del nastro il vice-Prefetto di Alessandria, Paola Leone, l’assessora Pari Opportunità della Regione Piemonte, Marina Chiarelli, il presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Benzi, e l’assessora Pari Opportunità del Comune di Alessandria, Roberta Cazzulo.

Presenti anche i soggetti delle Rete Antiviolenza della provincia di Alessandria (Procura e Tribunale di Alessandria, Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Azienda Sanitaria Locale AL, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, Enti gestori dei Servizi socio assistenziali della provincia, Ordine degli Avvocati di Alessandria, Ufficio Scolastico Territoriale Provinciale, amministrazioni dei Comuni centri zona); i membri della Rete degli Enti del Terzo Settore di Alessandria; i rappresentanti delle sigle sindacali, delle associazioni di categoria, delle Consulte Pari Opportunità, delle Fondazioni bancarie, dei club di service e delle associazioni femminili; tante aziende del territorio, esponenti di reti imprenditoriali (Confindustria e BNI) e cittadini privati che negli ultimi mesi hanno sostenuto il Centro Antiviolenza attraverso donazioni o partecipando ad eventi e iniziative.