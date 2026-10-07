Nel segno di San Francesco ad Alessandria: 2 giorni dal bosco all’omaggio cittadino

La camminata nel Bosco delle Sorti a Mombaruzzo e la commemorazione alla scuola Carducci di Alessandria hanno unito riflessione, musica e partecipazione delle istituzioni e delle associazioni. Il cammino, l’ascolto e l’omaggio della comunità hanno scandito i 2 appuntamenti promossi dal Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria, sabato 3 e domenica 4 ottobre, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi.

La chiesa del presepio

Sabato 3 ottobre, a Mombaruzzo, «Passi ribelli», organizzata con il Circolo culturale «I Marchesi del Monferrato», con il patrocinio dei Comuni di Mombaruzzo e Bruno, Tra cuore e mente, Terre vive e l’ANA ha condotto i partecipanti nel Bosco delle Sorti, con tappe alla Chiesa del Presepio e in alcuni punti significativi del bosco. Le soste hanno offerto occasioni di lettura e confronto sulla religiosità di Francesco e sulle radici evangeliche delle sue scelte. Dalla parabola del buon samaritano all’incontro del santo con il sultano, fino al racconto del lupo di Gubbio, il percorso ha intrecciato la cura del prossimo, la testimonianza della fede, il rispetto del creato e la responsabilità nella costruzione della pace.

Padre Lorenzo Tarletti

Domenica 4 ottobre, l’omaggio a San Francesco è proseguito ad Alessandria nell’aula magna della scuola primaria Carducci, nel cui giardinetto esterno si trova il monumento «San Francesco e la lupa», inaugurato nel 1981 in occasione dell’ottavo centenario della nascita del santo. La commemorazione, organizzata dal Comitato per le Onoranze a San Francesco e da MCL in collaborazione con la Città di Alessandria, ha rinnovato una tradizione che accompagna la vita cittadina da quasi 50 anni. La cerimonia è stata condotta da Guido Astori, responsabile del Cerimoniale del Comune di Alessandria.

Sono intervenuti Piercarlo Fabbio, presidente provinciale del MCL di Alessandria; Irene Angela Molina, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Alessandria; Vincenzo Demarte, vicepresidente della Provincia di Alessandria; Davide Buzzi Langhi, consigliere regionale; e padre Lorenzo Tarletti, dei Francescani del Sacro Cuore Misericordioso di Alessandria. Presenti la Dirigente del Carducci-Vochieri, dott. Roberta Molina, Luigi Sfienti, Emanuele Locci, Mattia Ruggero, consiglieri comunali di Alessandria e il rappresentante della Guardia di Finanza.

La musica ha accompagnato la mattinata grazie al Conservatorio «Antonio Vivaldi». I brani, scelti dalla professoressa Elena Bakanova, sono stati eseguiti da Matilde Elia, soprano, Tian Xiaoshu, tenore, e Zhang Mengmeng al pianoforte. A loro si è aggiunta l’esecuzione di una canzone da parte dei bambini della classe terza della scuola Carducci, che hanno dato il proprio prezioso contributo.

Elena Bakanova e gli esecutori del ‘Vivaldi

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – Unione Provinciale di Alessandria – via Tripoli 17, 15121 Alessandria – Tel./fax 0131260459 – [email protected]