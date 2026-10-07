Da Novi Ligure al mondiale di Viterbo: il 16enne Riccardo Repetto pilota ufficiale ‘Tony Kart’

Riccardo Repetto si prepara alla sfida mondiale. Il giovane pilota novese (16 anni) sarà infatti al via del Campionato del Mondo di kart, categoria OK-N, in programma il prossimo weekend sulla pista “Leopard” di Viterbo. Un appuntamento di prestigio, che offrirà al driver piemontese l’occasione di confrontarsi con l’élite internazionale del kartismo. Un altro importante passo avanti in una carriera ancora giovane, ma già ricca di esperienze significative. Oltre al kart, il pilota novese ha infatti avuto modo di misurarsi anche con le monoposto di Formula 4 con il team GFO Racing.

PILOTA UFFICIALE – La novità più importante riguarda la squadra che ha deciso di puntare su di lui per questa prestigiosa competizione: Tony Kart, uno dei team più vincenti e blasonati nella storia del karting internazionale. Nel corso degli anni, con i kart tricolori marchiati Tony Kart, hanno corso e conquistato successi piloti del calibro di Sebastian Vettel, Jarno Trulli, Jan Magnussen e James Calado, solo per citarne alcuni. Per Repetto, dunque, la chiamata della squadra ufficiale rappresenta un riconoscimento importante e, allo stesso tempo, una grande responsabilità.

La preparazione del mezzo

IL PROGRAMMA – Scatterà domani, giovedì, con i primi turni di prove libere. Venerdì ci sarà spazio per altre sessioni di prove al mattino, mentre nel pomeriggio ci saranno quelle ufficiali. Sabato sarà dedicato alle numerose manches di qualificazione, decisive per stabilire i 36 finalisti sui 149 al via.

La sfida per il titolo mondiale entrerà nel vivo domenica alle 14.30, quando i migliori 36 piloti si schiereranno per la finalissima, sulla distanza di 20 giri.

Il Mondiale si disputa sotto l’egida della FIA (Federazione Internazionale Automobilismo).

LE PAROLE – Così Riccardo Repetto: «Sono consapevole di avere una grande opportunità con un team super professionale. Mi sento molto responsabilizzato, perché essere stato scelto da una squadra ufficiale di questo calibro rappresenta qualcosa di davvero importante nella mia breve carriera. Sarà una vera e propria battaglia sportiva, con così tanti piloti in gara. Non potrò permettermi errori, perché anche un semplice contatto in una manche potrebbe rivelarsi determinante. Dopo i test della scorsa settimanai ho raccolto informazioni importanti e mi sento pronto».

Pronto ai test