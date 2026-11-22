Sempre più su l’Alessandria Calcio che domina il girone con numeri straordinari: 12 vittorie su 13 gare, nessun pareggio, 10° successo consecutivo, miglior difesa, 2° miglior attacco, vantaggio in classifica che sale a 11 punti sul 2° posto. Più faticosa del previsto la vittoria casalinga sul Saluzzo: un 2-0 (70′ Cirio, 89′ Alfiero) nonostante l’inferiorità numerica maturata all’85’.

Il Derthona (46′ pt Lovaglio) passa 1-0 sul campo del Sestri Levante e resta aggrappato al 4° posto in classifica, in lotta per la posizione d’onore.

La Valenzana (19′ e 53′ Sinatra) pareggia in casa 2-2 contro il Gozzano (46′ Romairone, 49′ Ghioldi), andando in vantaggio e recuperando gli avversari che avevano ribaltato la situazione. In classifica i rossoblù agganciano il Bra e sono davanti per differenza reti.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 36; Chisola 25; Biellese 24; Derthona e Ligorna 22; Imperia 19; Gozzano 18; Millesimo, Sanremese, Fezzanese e Borgosesia 17; Lascaris 16; Saluzzo 15; Sestri Lev. e Asti 14; Valenzana e Bra 10; Celle-Varazze 7.