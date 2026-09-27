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Premio Acqui Storia 2026, annunciati i vincitori: premiazione sabato 17 ottobre

DiRaimondo Bovone

Set 27, 2026 , , , , , ,

Acqui Terme si prepara a celebrare la storia e i suoi grandi interpreti. Il Premio Acqui Storia, giunto alla 59ª edizione, ha annunciato i vincitori del concorso letterario e un ricco calendario di appuntamenti collaterali. Erano 223 i volumi candidati, provenienti da case editrici di rilievo nazionale e internazionale; dopo la selezione, le Giurie hanno proclamato i vincitori: Sezione Storico-scientificaFulvio Conti con ‘Massoneria e fascismo. Dalla Grande Guerra alla messa al bando delle logge‘ (Carocci Editore – Frecce); Sezione Storico-DivulgativaCarlo Greppi con ‘Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida’ (Giuseppe Laterza & Figli); Sezione Romanzo StoricoLorenzo Pavolini con ‘Mille’ (Marsilio Editori); Sezione RagazziNicoletta Verna con’ L’inverno delle stelle’ (Rizzoli).

Per il Concorso Scolastico Nazionale History Lab si aggiudicano il podio: 1° classificato IIS Algeri Marino, Classe III sez. L Liceo Scientifico, Casoli (CH), con ‘Sant’Agata, 21 gennaio 1944. L’alba di cenere e silenzio’; 2° classificato IIS Rita Levi Montalcini, Classi III e IV del Plesso Economico del RLM, Acqui Terme (AL), con ‘Resistere al Confino: Camilla Ravera, Umberto Terracini e l’art. 16 della Costituzione‘; 3° classificato ITE E. Tosi, Busto Arsizio (VA), con ‘Il peso della scelta: oltre la Resistenza‘.
Completano il quadro dei riconoscimenti le menzioni speciali assegnate a Gianluca Buttolo per ‘Stan&Ollie’ (Renoir Comics), e a Carlo Greppi per ‘Le scarpe di Lorenzo. Storia dell’uomo che salvò Primo Levi‘ (Rizzoli9.

L’appuntamento clou è fissato per sabato 17 ottobre alle ore 17 al Teatro Ariston di Acqui Terme, in Piazza Matteotti, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione della 59ª edizione. A condurre l’evento sarà Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario, conduttore e autore televisivo di programmi di successo come “Freedom – Oltre il confine”. Il Piccolo sarà Media Partner dell’iniziativa e ne garantirà un’ampia valorizzazione attraverso i propri canali informativi.
Sul palco saliranno gli autori vincitori delle 4 sezioni e i premiati dei riconoscimenti speciali “Testimone del Tempo” (Amalia Ercoli Finzi e Maria Amata Garito); “Premio alla Carriera” (Elena Aga Rossi) e il premio “La Storia in TV” (Massimo Giletti).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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