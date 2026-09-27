Premio Acqui Storia 2026, annunciati i vincitori: premiazione sabato 17 ottobre

Acqui Terme si prepara a celebrare la storia e i suoi grandi interpreti. Il Premio Acqui Storia, giunto alla 59ª edizione, ha annunciato i vincitori del concorso letterario e un ricco calendario di appuntamenti collaterali. Erano 223 i volumi candidati, provenienti da case editrici di rilievo nazionale e internazionale; dopo la selezione, le Giurie hanno proclamato i vincitori: Sezione Storico-scientifica – Fulvio Conti con ‘Massoneria e fascismo. Dalla Grande Guerra alla messa al bando delle logge‘ (Carocci Editore – Frecce); Sezione Storico-Divulgativa – Carlo Greppi con ‘Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida’ (Giuseppe Laterza & Figli); Sezione Romanzo Storico – Lorenzo Pavolini con ‘Mille’ (Marsilio Editori); Sezione Ragazzi – Nicoletta Verna con’ L’inverno delle stelle’ (Rizzoli).

Per il Concorso Scolastico Nazionale History Lab si aggiudicano il podio: 1° classificato IIS Algeri Marino, Classe III sez. L Liceo Scientifico, Casoli (CH), con ‘Sant’Agata, 21 gennaio 1944. L’alba di cenere e silenzio’; 2° classificato IIS Rita Levi Montalcini, Classi III e IV del Plesso Economico del RLM, Acqui Terme (AL), con ‘Resistere al Confino: Camilla Ravera, Umberto Terracini e l’art. 16 della Costituzione‘; 3° classificato ITE E. Tosi, Busto Arsizio (VA), con ‘Il peso della scelta: oltre la Resistenza‘.

Completano il quadro dei riconoscimenti le menzioni speciali assegnate a Gianluca Buttolo per ‘Stan&Ollie’ (Renoir Comics), e a Carlo Greppi per ‘Le scarpe di Lorenzo. Storia dell’uomo che salvò Primo Levi‘ (Rizzoli9.

L’appuntamento clou è fissato per sabato 17 ottobre alle ore 17 al Teatro Ariston di Acqui Terme, in Piazza Matteotti, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione della 59ª edizione. A condurre l’evento sarà Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario, conduttore e autore televisivo di programmi di successo come “Freedom – Oltre il confine”. Il Piccolo sarà Media Partner dell’iniziativa e ne garantirà un’ampia valorizzazione attraverso i propri canali informativi.

Sul palco saliranno gli autori vincitori delle 4 sezioni e i premiati dei riconoscimenti speciali “Testimone del Tempo” (Amalia Ercoli Finzi e Maria Amata Garito); “Premio alla Carriera” (Elena Aga Rossi) e il premio “La Storia in TV” (Massimo Giletti).