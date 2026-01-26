IN EVIDENZA

Calenda “Sondaggi falsati, al centrosinistra mancano leader e programmi”

Di

Set 26, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Non penso che nè il centrosinistra, nè il centrodestra raggiungeranno il 42%. I sondaggi che vedete oggi sul centrosinistra scontano il fatto che non è chiaro chi sarà ancora il leader. Se sarà Conte, si perderanno un pezzo di elettori del Pd, mentre se sarà Schlein, in alleanza con Renzi, si perderanno un pezzo importante degli elettori dei Cinque stelle. Quindi sono sondaggi falsati dal fatto che i dati di centrodestra sono reali, quelli di centrosinistra sono solo una somma di partiti. L’unico che ha presentato un programma, che non condivido, è Conte, il Pd non presenta niente e sembra paralizzato”. Queste le parole di Carlo Calenda, leader di Azione, a margine di un podcast live registrato al Camillo Restaurant di Palermo.

xi6/col4/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Calenda “La Sicilia andrebbe commissariata per 10 anni”

Set 26, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Papa Leone XIV in Francia: “Stupito dal numero di persone che si riaffacciano alla fede”

Set 26, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Pezeshkian: “Consentiremo l’ingresso di ispettori nucleari ONU in Iran”

Set 26, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Calenda “Sondaggi falsati, al centrosinistra mancano leader e programmi”

Set 26, 2026
IN EVIDENZA

Calenda “La Sicilia andrebbe commissariata per 10 anni”

Set 26, 2026
Motori Sport

Formula Uno: Russell vince a Baku davanti a Verstappen, 4° Leclerc e 5° Antonelli

Set 26, 2026
Sport

Tennis: Italia eliminata dall’Ucraina nella semifinale della Billie Jean King Cup

Set 26, 2026