TOP NEWS

Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite donne

Di

Set 26, 2026

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai Mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jeanne-Mance, è l’olandese Demi Vollering a mettersi l’oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. L’azzurra ha attaccato alla campana dell’ultimo giro, ma è stata ripresa. Proprio in cima alla salita, la 34enne campionessa piemontese ha ceduto. La lotta per l’oro è diventata quindi un discorso a due che ha premiato l’olandese, argento mondiale di Glasgow 2023. Per l’Italbici, alla vigilia della prova su strada per elite uomini, arriva così il quarto podio conquistato nella rassegna iridata canadese dopo l’oro vinto nella staffetta mista e gli argenti a cronometro di Filippo Ganna (Elite) e Nicolas Milesi (Under 23).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti: “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

Set 22, 2026
TOP NEWS

Us Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo Slam

Set 14, 2026
Primo Piano TOP NEWS

Italpress e Meeting di Rimini rinnovano la media partnership per la 47^ edizione

Ago 10, 2026

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 27 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 26, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite donne

Set 26, 2026
IN EVIDENZA

Calenda “Sondaggi falsati, al centrosinistra mancano leader e programmi”

Set 26, 2026
IN EVIDENZA

Calenda “La Sicilia andrebbe commissariata per 10 anni”

Set 26, 2026