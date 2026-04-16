Università di Alessandria: il 17 e 18 aprile congresso nazionale di neurochirurgia spinale

Alessandria si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato alla neurochirurgia spinale: Domani, venerdì 17 aprile, e dopodomani, sabato 18, l’Aula magna dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) ospiterà il Convegno della Sezione Spinale della Società Italiana di Neurochirurgia (SINch), che riunirà specialisti provenienti da numerosi centri italiani per un confronto sulle più recenti evoluzioni diagnostiche e terapeutiche nel trattamento delle patologie della colonna vertebrale.

L’INIZIATIVA – Sarà dedicata in particolare a 2 temi di grande rilevanza clinica: i tumori intra-durali extra-midollari e le infezioni del rachide, con sessioni scientifiche, discussione di casi clinici e presentazioni di tecniche chirurgiche innovative. Il convegno sarà presieduto da Andrea Barbanera, direttore di Neurochirurgia dell’Ospedale Universitario di Alessandria, insieme a Diego Garbossa, direttore di Città della Salute e della Scienza di Torino, mentre il responsabile scientifico della Sezione Spinale sarà Francesco Costa, responsabile di Neurochirurgia spinale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.

La sede alessandrina dell’UPO

IL PROGRAMMA – Prevede la partecipazione di numerosi esperti italiani e internazionali ed includerà, oltre alle sessioni scientifiche, momenti dedicati alla presentazione di casi clinici, video chirurgici e attività formative rivolte anche ai giovani medici e agli specializzandi. Tra gli appuntamenti principali, nella serata di venerdì 17 aprile, la cerimonia inaugurale con i saluti istituzionali, seguita dalla cena sociale del convegno presso Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.