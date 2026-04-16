Morte del notaio Luciano Mariano: il cordoglio dell’Ospedale di Alessandria

La Direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria esprime profondo e sincero cordoglio per la scomparsa del Presidente Luciano Mariano. Il Direttore Generale, dott. Valter Alpe, e il Commissario straordinario per il percorso IRCCS, dott. Antonio Maconi, ne ricordano con gratitudine la costante vicinanza all’Azienda e il tratto umano, sempre attento e partecipe.

Mariano ha accompagnato con convinzione il percorso di cambiamento dell’Azienda in questi anni, nella trasformazione in azienda universitaria, favorendo la presenza del corso di Laura di Medicina e da sempre tra i promotori del percorso di riconoscimento IRCCS, cogliendone il valore per il futuro della sanità e della ricerca sul territorio. In occasione di numerosi eventi pubblici ha spesso ricordato come sanità, ricerca e formazione rappresentassero “tasselli fondamentali” di sviluppo, frutto di un progetto complessivo sviluppato con intelligenza, capace di generare ricadute culturali ed economiche tangibili per Alessandria e per tutta la provincia. Particolarmente significativa è stata la sua attenzione alla formazione, testimoniata anche dal sostegno al Master per Coordinatori della Ricerca Clinica, quale investimento sulle competenze e sulle nuove generazioni.

In qualità di componente del Comitato di Solidal per la Ricerca, ha dimostrato una curiosità autentica e mai formale verso i progetti dei clinici e dei ricercatori, sostenendone lo sviluppo con attenzione e sensibilità e credendo profondamente nella ricerca come bene comune.

Da ricordare anche la sua attenzione verso le opere di Gardella, in particolare la Chiesa, che lo ha visto testimonial della campagna di comunicazione che ha consentito riconoscerla come Luogo del Cuore FAI.

Alla famiglia e ai suoi cari il più sentito cordoglio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, nella consapevolezza di una perdita che riguarda l’intera comunità.