I produttori CIA Alessandria-Asti al Vinitaly: dai compratori nuova energia per il settore

Anche quest’anno Cia-Agricoltori Italiani ha partecipato all’evento principale del settore sul mercato italiano, con un ampio stand nazionale al Padiglione 10 del Piemonte. Una delegazione di dirigenti e consulenti tecnici Cia Alessandria-Asti ha fatto visita ai produttori associati presenti in fiera nei giorni di svolgimento (12-15 aprile). Secondo i pareri della maggioranza di essi, l’edizione di quest’anno del Vinitaly ha registrato un ritorno significativo di operatori qualificati, restituendo alla fiera il suo ruolo centrale come piattaforma di business e luogo privilegiato per costruire relazioni professionali di valore.

I produttori presenti hanno rilevato un forte interesse da parte dei compratori italiani ed esteri, con incontri mirati che hanno permesso di avviare nuovi contatti commerciali e consolidare collaborazioni già attive. La qualità dei visitatori e la loro preparazione tecnica hanno reso particolarmente efficace il confronto, confermando l’utilità della manifestazione per l’apertura verso nuovi mercati e per il rafforzamento della presenza delle aziende sui canali internazionali.

Oltre agli aspetti commerciali, la fiera ha rappresentato un momento prezioso per rafforzare le reti sociali e le relazioni di pubbliche relazioni che costituiscono un elemento chiave per la promozione del vino e del territorio. Il confronto con colleghi, Consorzi, istituzioni e operatori della comunicazione ha contribuito a rafforzare la visibilità delle produzioni locali e a valorizzare l’identità vitivinicola delle province di Alessandria e Asti.