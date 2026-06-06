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MotoGP: Marc Marquez vince la sprint in Ungheria, Bezzecchi chiude 3°

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Giu 6, 2026

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, rientrato solo una settimana fa al Mugello dopo una doppia operazione a spalla e piede, domina la gara breve dall’inizio alla fine, precedendo il connazionale Pedro Acosta su Ktm. Chiude il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi, leader della classifica iridata, davanti agli spagnoli Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Sesta posizione per Jorge Martin (Aprilia), che precede Diogo Moreira (Honda Lcr) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Chiudono la top-10 Pecco Bagnaia (Ducati) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). La gara lunga è in programma domani alle ore 14.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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