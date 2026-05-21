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Anas, soltanto 4 italiani su 10 utilizzano correttamente il cellulare al volante

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Mag 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Soltanto il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con assistente vocale o bluetooth. È uno dei dati emersi dalla quinta edizione della Ricerca sugli stili di guida commissionata da Anas e condotta da Global Research con interviste su un campione di oltre 4mila persone e 5mila osservazioni dirette su strada. Il 14,6% degli intervistati digita ancora il numero prima di inserire il vivavoce mentre quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Di contro, il 34,5% non utilizza mai il telefono alla guida mentre 2 italiani su 3 lo ritengono pericoloso al volante. I più indisciplinati sono i guidatori di veicoli a noleggio, quelli meno esperti e i motociclisti. “Questi numeri sottolineano quanto il comportamento individuale al volante sia determinante per la sicurezza di tutti”, dice l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.
fsc/gtr

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