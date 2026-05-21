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Hantavirus, Pregliasco “Rischio zero non c’è, serve attenzione senza allarmismi”

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Mag 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Le malattie infettive ci sono e ci saranno. Le istituzioni devono coordinarsi soprattutto sullo scambio di informazioni epidemiologiche immediate, e il cittadino deve essere informato senza allarmismi”. Lo afferma il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ircss Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio e professore associato di Igiene Generale e Applicata presso l’Università degli Studi di Milano, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

sat/gsl

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