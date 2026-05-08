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Sabato e domenica me.dea. ricorda Loredana di Vignale alla StrAlessandria 2026

DiRaimondo Bovone

Mag 8, 2026 , , , , , , ,

In occasione della StrAlessandria 2026, che da alcuni anni coincide con la Festa del Volontariato a cura del Centro Servizi Volontariato Alessandria e Asti, la città sarà animata per 2 giornate da banchetti ed iniziative promosse da associazioni e realtà sportive e culturali del territorio. me.dea sarà presente sabato, per tutta la giornata, al Parco Carrà, mentre domenica ci sarà la corsa/camminata per le vie della città.

Visti i recenti tragici fatti, me.dea. ricorderà Loredana, recentemente uccisa dall’ex compagno a Vignale. Lei che amava la vita e la corsa. Insieme a ICS e a tutte le associazioni aderenti, si invita chi partecipa alla camminata/corsa ad indossare un fiocco rosso, come segno condiviso di memoria e di impegno contro la violenza sulle donne.
I fiocchi rossi saranno disponibili nella giornata di sabato allo stand me.dea, allestito al Parco Carrà, e domenica allo stand ICS. L’iniziativa intende sottolineare come la violenza non sia un fatto episodico o emergenziale, ma un fenomeno strutturale che attraversa la società e che richiede una presa di responsabilità collettiva. Si ringrazia ICS per aver accolto con favore la proposta e tutte le realtà sociali che aiuteranno a veicolare questo gesto di ricordo e responsabilizzazione.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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