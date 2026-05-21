Niscemi, Meloni “Domani in Cdm messa in sicurezza territorio e indennizzi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo è venuto a confrontarsi su due programmi che intendiamo licenziare domani in Cdm. A pochissimi mesi di distanza dal decreto che stanziava 150 milioni per occuparsi della frana di Niscemi, in un decreto che prevedeva anche risorse per le Regioni colpite dal ciclone Herry, questi 150 milioni avevano l’obiettivo della messa in sicurezza dei territori, degli indennizzi della demolizione delle case inagibili. Domani portiamo in Cdm due programmi: uno sulla messa in sicurezza del territorio e sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi ripristino delle infrastrutture soprattutto viarie, e per gli indennizzi per le famiglie che hanno perso la casa ma anche su tutto il tema delle necessarie demolizioni”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un breve punto stampa a Niscemi dove si è recata per un nuovo sopralluogo. “Mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono voluti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza del territorio e indennizzi, portare in Cdm in meno di 4 mesi tutto ciò che concretamente serve per rispondere ai cittadini sia un grande passo in avanti”, ha aggiunto.

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-Foto: Palazzo Chigi-