Teatro Alessandrino: venerdì 20 marzo alle ore 21 c'è Max Giusti in "Bollicine"

Le bollicine da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico. All’apice della sua maturità personale e professionale, Max è pronto a dire le sue verità più scomode, perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai.
È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine.

Spettacolo di Max Giusti, Giuliano Rinaldi e Marco Terenzi – Regia di Max Giusti – In scena la SuperMaxBand: Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso, Daniele Natrella alla batteria.

Info biglietti alla cassa del teatro Alessandrino tutti i giorni tranne i festivi dalle ore 17 alle ore 19 oppure su ticketone e www.teatroalessandrino.it

L’ingresso del Teatro Alessandrino

