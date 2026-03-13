IN EVIDENZA

Colite ulcerosa, Leone (Amici Ets) "L'impatto è emotivo, sociale ed economico"

Mar 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Chi convive con questa patologia”, la colite ulcerosa, “spesso vive un disagio che tende a non raccontare e un malessere che rimane nascosto. Per questo il supporto non dovrebbe essere considerato complementare ma primario”. Lo ha detto Salvo Leone, direttore generale di Amici Ets, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. “Sono malattie che non colpiscono solo il paziente ma l’intero nucleo familiare. L’impatto è emotivo e sociale, ma anche economico: abbiamo valutato che un paziente spende in media circa 700 euro all’anno per le cure. Se a questo si aggiunge la perdita di produttività – perché chi non riesce a curarsi in modo efficace può avere difficoltà a lavorare o deve essere accompagnato alle visite da un familiare – il costo sociale aumenta ulteriormente, arrivando a circa 2.400 euro l’anno”.

