Colite ulcerosa, Aurigemma “Nel Lazio grande lavoro sulla multidisciplinarietà”

Mar 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Porterei l’esempio del Dottor Quintavalle, da poco eletto presidente della Fiaso, che ha ascoltato tutti gli attori protagonisti e ha messo in rete la direzione distrettuale, i medici pediatri, i medici di medicina generale e anche i farmacisti, insieme a psicologi e associazioni, per avere migliori informazioni sull’andamento dei piani terapeutici. Lo si è fatto con un prelievo a campione: questo metodo ha migliorato la vita di molti pazienti”. Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, a The Watcher Talk Salute, format di Urania News.

