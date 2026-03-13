IN EVIDENZA

Colite ulcerosa, Ciocchetti “Utili Case di Comunità una ogni 50mila abitanti”

Mar 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Come per tutte le patologie croniche e invalidanti, anche sulla colite ulcerosa, serve maggiore attenzione, con un percorso non solo ospedaliero ma con attività possibili sul territorio, oltre a quelle dei centri specializzati che ovviamente esistono. La riorganizzazione che prevede la nascita di una Casa di Comunità ogni 50mila abitanti sarà molto utile in tal senso”. Lo ha detto Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, a The Watcher Talk Salute, format di Urania News.

