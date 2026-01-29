Attualità Alessandrina Cinema Eventi

Per il Giorno della Memoria, domani sera al cineforum di Cultura e Sviluppo il film ‘Le assaggiatrici’

DiRaimondo Bovone

Gen 29, 2026 , , , , , ,

In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, il Progetto Genitori invita alla serata di Cineforum “Guardiamo un film insieme?” che si terrà domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 20.30, con la proiezione del film “Le Assaggiatrici” (2025), diretto da Silvio Soldini e ispirato al romanzo omonimo di Rosella Postorino, vincitore del Premio Campiello nel 2018. INGRESSO GRATUITO. Necessario prenotarsi su www.culturaesviluppo.it.

Barbara Rossi

IL FILM -Narra la vicenda reale di Margot Woelk, una giovane donna tedesca costretta, insieme ad altre ragazze, ad assaggiare quotidianamente il cibo destinato ad Adolf Hitler, durante il suo soggiorno nella “Tana del Lupo”, per evitarne l’avvelenamento. Margot fu l’unica tra le assaggiatrici a sopravvivere alla guerra e mantenne il segreto fino alla fine della sua vita, confidandolo solo quando aveva quasi 95 anni. Il cinema di Silvio Soldini si distingue per l’attenzione rivolta all’universo femminile, esplorato con rispetto e sensibilità. In questo film, l’autore mostra i sentimenti collettivi e i conflitti personali delle donne coinvolte, evidenziando la paura condivisa, le rivalità e le contraddizioni di ognuna e rappresenta una potente riflessione sulla brutalità del totalitarismo e sulla lotta per preservare umanità e dignità anche nei momenti più bui. La serata, realizzata in collaborazione con l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, vedrà la partecipazione di Barbara Rossi, critica cinematografica, autrice ed esperta di Media Literacy, e il contributo psico-pedagogico di Roberta Soverino, scrittrice, docente di scuola dell’infanzia e psicoterapeuta specializzata in problematiche adolescenziali.

Di Raimondo Bovone

