Musica: ‘Piatto preferito’ è il nuovo singolo della band Tigri da soggiorno

Dopo l’ uscita di “Scopo” e di “Come fai?”, la band Tigri da Soggiorno ha pubblicato il 23 gennaio il nuovo singolo “Piatto preferito”, brano distribuito da Pirames International e disponibile sulle maggiori piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/PiattoPreferito

Il brano è pubblicato dalla label Lungomare S.r.l. in collaborazione con Musica e Rivoluzione sas e distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero. Produzione artistica di Massimo Calabrese e Marco Lecci di Musica e Rivoluzione sas.

Al presente link è possibile scaricare il materiale su “Piatto preferito” e sulla band Tigri da Soggiorno: https://drive.google.com/drive/folders/1ZZObs0UQAqKNJbviUAYbjms_ug2BFXYC?usp=sharing

BIOGRAFIA – Tigri da Soggiorno, giovani creativi che si muovono dentro, contro, sotto, parallelamente alla cultura mainstream. Stravolgono i compartimenti che etichettano i diversi generi musicali, rendendoli meno rigidi sul piano formale, scombinando le carte dell’appartenenza. La loro musica è un’arte di impatto, d’istinto, di palpiti vivi, eppure allo stesso tempo meditata e decantata da una strana saggezza ribelle. Con una sonorità funk rock, hip hop soul, unita alla versatilità vocale del frontman, sanno scuotere anche i corpi più impigriti come un vento fresco di tramontana ma all’occorrenza scaldare i cuori e accarezzare gli animi. Nati nel 2019, sono composte da Guglielmo Rodorigo (voce), Leonardo Onori (chitarra), Fabio Llusku (basso) e Mattia De Tursi (batteria).

Il 12 ottobre 2025 la band ha aperto il concerto di Damiano David al Palazzo dello Sport di Roma, unica band italiana scelta come opening act per una data del suo attesissimo World Tour 2025.

CANALI SOCIAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tigridasoggiorno?igsh=czYzajlwNXpyaXVy FACEBOOK: https://www.facebook.com/tigridasoggiorno TikTok: https://www.tiktok.com/@tigridasoggiorno?_t=ZN-8vpdt8jxiTe&_r=1