Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Alexandria International School, venerdì 30 gennaio il concerto gospel di beneficienza

DiRaimondo Bovone

Gen 28, 2026 , , , , ,

Domani, venerdì 30 gennaio, si terrà alle 20.30 il concerto di beneficenza organizzato dallo storico istituto scolastico di Alessandria, presso il proprio teatro in via Don Orione 1. Protagonista della serata sarà il coro Gospel By Faith, che proporrà una selezione di brani della cultura gospel tradizionale e moderna, eseguiti con arrangiamenti originali e accompagnati dalla propria band.
Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione tramite apposito form online o chiamando la segreteria della scuola al 0131-254 253. L’ingresso è possibile a partire dalle ore 20.

Veduta aerea della scuola Alexandria

Gli artisti sono stati ingaggiati dalla scuola per offrire a tutta la cittadinanza un momento di piacevole intrattenimento e solidarietà: l’ingresso al teatro della scuola è gratuito e libero (prenotazione obbligatoria) e durante l’evento sarà possibile aderire alla raccolta fondi promossa da Alexandria International School a favore dell’Associazione Life Share Network Aps e della Fondazione Uspidalet di Alessandria. I rappresentanti di entrambe le associazioni, infatti, saranno presenti alla serata per raccogliere donazioni a sostegno del nuovo progetto solidale “La Casa della Speranza”, a San Salvatore Monferratodell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella negli Emirati Arabi Uniti, incontro col presidente

Gen 28, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Solidarietà: Nova Coop ha donato 109.856 euro alla Croce Rossa del Piemonte

Gen 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cucina IN EVIDENZA

Tortona: il ristorante di Anna Ghisolfi entra nella rete ‘Teritoria’ di Alain Ducasse

Gen 28, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Alexandria International School, venerdì 30 gennaio il concerto gospel di beneficienza

Gen 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella negli Emirati Arabi Uniti, incontro col presidente

Gen 28, 2026
Attualità Cronaca

Palermo: arrestati 2 trafficanti stranieri per estorsioni ai migranti

Gen 28, 2026
Attualità Sport

Italpress in pista per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026

Gen 28, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x