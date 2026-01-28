Alexandria International School, venerdì 30 gennaio il concerto gospel di beneficienza

Domani, venerdì 30 gennaio, si terrà alle 20.30 il concerto di beneficenza organizzato dallo storico istituto scolastico di Alessandria, presso il proprio teatro in via Don Orione 1. Protagonista della serata sarà il coro Gospel By Faith, che proporrà una selezione di brani della cultura gospel tradizionale e moderna, eseguiti con arrangiamenti originali e accompagnati dalla propria band.

Per motivi organizzativi, è richiesta l’iscrizione tramite apposito form online o chiamando la segreteria della scuola al 0131-254 253. L’ingresso è possibile a partire dalle ore 20.

Veduta aerea della scuola Alexandria

Gli artisti sono stati ingaggiati dalla scuola per offrire a tutta la cittadinanza un momento di piacevole intrattenimento e solidarietà: l’ingresso al teatro della scuola è gratuito e libero (prenotazione obbligatoria) e durante l’evento sarà possibile aderire alla raccolta fondi promossa da Alexandria International School a favore dell’Associazione Life Share Network Aps e della Fondazione Uspidalet di Alessandria. I rappresentanti di entrambe le associazioni, infatti, saranno presenti alla serata per raccogliere donazioni a sostegno del nuovo progetto solidale “La Casa della Speranza”, a San Salvatore Monferrato e dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria.