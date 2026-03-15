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ACLI: le mansioni di colf e badanti

DiRaimondo Bovone

Mar 15, 2026 , , , , ,

Il CCNL Lavoro domestico definisce le Assistenti familiari come coloro che prestano servizio alle famiglie in qualità di Colf, Babysitter, Assistenti a persone anziane o malate, cuochi, maggiordomi.
Con il termine Colf si intende la collaboratrice domestica che si occupa della cura della casa e del normale andamento della vita familiare: pulizia, spesa, cucina, lavaggio e stiratura, può anche dedicarsi al giardino, alla cura delle piante e agli animali domestici.
L’Assistente alla persona (Badante) è la lavoratrice che si prende cura di persone anziane o disabili e, se richiesto, si occupa anche delle esigenze alimentari e della pulizia della casa degli assistiti.
Il CCNL prevede una retribuzione maggiore per le Badanti rispetto alle Colf, in base al grado di autosufficienza o non autosufficienza dell’assistito. È fondamentale prestare attenzione a questi aspetti per instaurare un rapporto di lavoro corretto e trasparente, che tuteli sia la famiglia che la lavoratrice.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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