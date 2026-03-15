Club per l’UNESCO organizza eventi sui beni culturali di Alessandria. Si parte martedì 17 marzo

Martedì 17 marzo, dopodomani, la Sala del Consiglio Provinciale a Palazzo Ghilini ospiterà alle 15.30 la presentazione del ciclo di conferenze organizzate dal Club per l’UNESCO di Alessandria sul tema “INcontri 2026. Intorno al monumento perduto: Giulio Monteverde, il monumento a Urbano Rattazzi e Alessandria di fine ‘800”, coordinato da Francesca Petralia, presidente del Club e aperto dalla conferenza di Roberto Livraghi, vicepresidente della Società di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria ed Asti, intitolata “Alessandria e i monumenti; una storia non esemplare”.

L’iniziativa del Club per l’UNESCO di Alessandria punta alla divulgazione del Patrimonio Culturale locale, ben sapendo che l’integrità dei nostri Beni Culturali non è minacciata solo dal vandalismo ma anche da distruzioni deliberate. Il ciclo di conferenze avrà per oggetto il monumento, ora perduto, dedicato ad Urbano Rattazzi (Alessandria 1808 – Frosinone 1873), opera di Giulio Monteverde (Bistagno 1837 – Roma 1917) per raccontare la società cittadina dell’epoca.

APPUNTAMENTI – Il ciclo di conferenze proseguirà con cadenza settimanale: martedì 24 marzo – ore 16 – Luciano Orsini, delegato vescovile: “Dalle soppressioni Napoleoniche alle leggi eversive”.

Martedì 31 marzo – ore 16 – Provincia – Chiara Lanzi storica dell’arte: “…per non dare fastidi agli storici dell’arte (se ne avrò)”. Giulio Monteverde tra fama internazionale e sfortuna critica.

Martedì 7 aprile – 16 – Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria – Sala Bobbio – Stefano Baldi (Istituto Beni Musicali in Piemonte) e Nicoletta Betta (Senior Editor di RIPM – Retrospective Index to Music Periodicals): “I casi di beni musicali in provincia di Alessandria tra ‘800 e ‘900”.

Sabato 11 aprile – ore 16 – Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (AL) – Visita guidata al nuovo allestimento museale.

Martedì 14 aprile – ore 16 – Andrea Spagni, direttore Archivio di Stato di Alessandria: “La tutela dei Beni Culturali Archivistici: normativa, criticità, esperienze concrete“.

Martedì 21 aprile – ore 16 – Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, Sala Bobbio – Andrea Fogli storico dell’arte: “Madame Rattazzi, una personalità dirompente: un ritratto tra pittura, scultura e fotografia”.

Martedì 28 aprile – ore 16 – Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, sala Bobbio – Chiara Lanzi storica dell’arte: “..nel rivedere i parecchi monumenti che aveva scolpiti in sua vita..”. Il Rattazzi per Alessandria e gli altri monumenti pubblici di Giulio Monteverde.

Martedì 5 maggio – ore 16 – Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, sala Bobbio – Marcello Ferralasco, ingegnere, studioso di storia urbana alessandrina: “Una piazza chiamata Rattazzi. Evoluzioni e denominazioni dello spazio pubblico per eccellenza della Città, nel contesto delle trasformazioni urbane tra XVIII e XX secolo”.

CREDITI – Iniziativa patrocinata da Provincia e Città di Alessandria e realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di Alessandria, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, Ufficio Beni Culturali Diocesi di Alessandria, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Alessandria, la Fondazione Matrice ETS e la Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (AL), la Fondazione “Francesca e Pietro Robotti d’Italia” di Fubine (AL), il Concorso Internazionale di chitarra classica “Michele Pittaluga” di Alessandria, l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, la Società di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti, l’Università delle Tre Età di Alessandria, la Società Alessandrina di Italianistica, la Sezione e Gruppo di Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Alessandria e l’IRSAC Istituto per la Ricostruzione storica delle arti e dei costumi APS di Cassine (AL).

Palazzo Ghilini, sede della Provincia di Alessandria