Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Tassarolo, inaugurata la Panchina della Gentilezza

DiRaimondo Bovone

Dic 2, 2025 , , ,

Da novembre 2024 a Tassarolo c’è una mascotte che, ogni 25 del mese, racconta storie di rispetto e gentilezza ai bambini della scuola materna. E’ la bambola Camilla che, la scorsa settimana, ha presenziato all’inaugurazione della panchina arancione, chiamata Panchina della Gentilezza, nel giardino delle scuole. La vice sindaca Jessica Trombin e la presidente di Zonta Club Alessandria, Nadia Biancato, alla presenza di cittadini, rappresentanti delle associazioni locali e i bambini della materna e della scuola primaria, hanno vissuto un momento intenso dedicato a tradurre in realtà i principi della Convenzione di Istanbul.

Il Comune di Tassarolo è uno dei 44 che in provincia hanno sottoscritto il “Patto per il contrasto della violenza di genere” e con le scuole locali, frequentate prevalentemente da bambini che non risiedono in paese, ma scelte dai genitori per l’alto livello educativo, svolge un ruolo straordinario perché la comunità sia coesa, attenta, accogliente e soprattutto sensibilizzata ad un tema tanto complesso quanto importante da trattare, con le giuste parole, a partire dalla tenera età.

E i bambini comprendono molto bene cosa viene insegnato loro. Il risultato è un Alfabeto in cui trovano posto lettere espresse con parole gentili, il primo passo per l’utilizzo di un linguaggio rispetto perché si sa, talvolta le parole fanno più male degli schiaffi, feriscono più delle coltellate. Tassarolo un paese gentile che dice NO alla violenza sulle donne partendo dall’educazione dei suoi bambini.
A Tassarolo un solo giorno non basta. Qui, dal 2024 ogni 25 del mese è un Orange Day, come richiesto dalle Nazioni Unite e da Zonta Club Alessandria, attraverso la sua campagna di sensibilizzazione che prosegue in giro per la provincia (Lu Monferrato, Vignale Monferrato e Vignole Borbera).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

La collezione d’arte della Fondazione CRAL fra le 10 italiane da non perdere del ‘Corriere della Sera’

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

‘Natale in Fondazione’: Palatium Vetus aperto fino al 23 dicembre con un mese di eventi

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, cariche prorogate di 2 anni

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Tassarolo, inaugurata la Panchina della Gentilezza

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Papa Leone a Beirut: “Ascoltare il grido dei poveri”

Dic 2, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

La collezione d’arte della Fondazione CRAL fra le 10 italiane da non perdere del ‘Corriere della Sera’

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

‘Natale in Fondazione’: Palatium Vetus aperto fino al 23 dicembre con un mese di eventi

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x