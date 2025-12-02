Tassarolo, inaugurata la Panchina della Gentilezza

Da novembre 2024 a Tassarolo c’è una mascotte che, ogni 25 del mese, racconta storie di rispetto e gentilezza ai bambini della scuola materna. E’ la bambola Camilla che, la scorsa settimana, ha presenziato all’inaugurazione della panchina arancione, chiamata Panchina della Gentilezza, nel giardino delle scuole. La vice sindaca Jessica Trombin e la presidente di Zonta Club Alessandria, Nadia Biancato, alla presenza di cittadini, rappresentanti delle associazioni locali e i bambini della materna e della scuola primaria, hanno vissuto un momento intenso dedicato a tradurre in realtà i principi della Convenzione di Istanbul.

Il Comune di Tassarolo è uno dei 44 che in provincia hanno sottoscritto il “Patto per il contrasto della violenza di genere” e con le scuole locali, frequentate prevalentemente da bambini che non risiedono in paese, ma scelte dai genitori per l’alto livello educativo, svolge un ruolo straordinario perché la comunità sia coesa, attenta, accogliente e soprattutto sensibilizzata ad un tema tanto complesso quanto importante da trattare, con le giuste parole, a partire dalla tenera età.

E i bambini comprendono molto bene cosa viene insegnato loro. Il risultato è un Alfabeto in cui trovano posto lettere espresse con parole gentili, il primo passo per l’utilizzo di un linguaggio rispetto perché si sa, talvolta le parole fanno più male degli schiaffi, feriscono più delle coltellate. Tassarolo un paese gentile che dice NO alla violenza sulle donne partendo dall’educazione dei suoi bambini.

A Tassarolo un solo giorno non basta. Qui, dal 2024 ogni 25 del mese è un Orange Day, come richiesto dalle Nazioni Unite e da Zonta Club Alessandria, attraverso la sua campagna di sensibilizzazione che prosegue in giro per la provincia (Lu Monferrato, Vignale Monferrato e Vignole Borbera).