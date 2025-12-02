Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

La collezione d’arte della Fondazione CRAL fra le 10 italiane da non perdere del ‘Corriere della Sera’

DiRaimondo Bovone

Dic 2, 2025 , , ,

La collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è stata segnalata dal Corriere della Sera tra le 10 collezioni italiane da non perdere nel vasto panorama dei tesori delle banche e fondazioni bancarie italiane. L’articolo è stato pubblicato su “Life”, il bello della vita, il canale dedicato al mondo del lusso che il quotidiano milanese ha aperto nel 2024 nella sezione Economia, per esplorare il settore del lusso e gli stili di vita più ricercati che sono spesso strumenti di traino per il Made in Italy.

LINK DELL’ARTICOLO: https://www.corriere.it/economia/life/25_novembre_26/dove-sono-i-tesori-d-arte-delle-banche-le-10-collezioni-da-non-perdere-a81e157a-65ec-43a0-95b6-196421adfxlk.shtml

Una segnalazione, quella dell’autrice dell’articolo Beba Marsano, che valorizza anche Palatium Vetus, citando lo storico Broletto restaurato da Gae Aulenti, e si sofferma su alcuni dei pittori come Giuseppe Pellizza da Volpedo, Carlo Carrà, Leonardo Bistolfi, Giovanni Migliara, le cui opere sono esposte nella Quadreria al piano terreno del palazzo e sottolinea la ricca collezione di stampe di proprietà della Fondazione.

LE PAROLE – Raggiante il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Una piacevolissima sorpresa sapere che il Corriere della Sera, primo quotidiano a livello nazionale, ha inserito la nostra collezione nella ‘top ten’ dei tesori d’arte di banche e fondazioni, accanto al prestigioso patrimonio delle Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo. Sono moltissime le opere di artisti presenti nella nostra Quadreria, oltre a quelli citati, e mi riferisco in particolare alla mostra dedicata al Moncalvo attualmente in corso. Con l’occasione rinnovo l’invito a visitare Palatium Vetus e i suoi tesori, a disposizione del pubblico per tutto dicembre, sabato, domenica e festività comprese, con l’augurio che l’articolo del Corriere incrementi il numero dei visitatori da tutto il territorio nazionale”.

