ACLI: ad Alessandria il 17 novembre la carovana ‘Peace at work – il lavoro costruisce la pace’

Quella del 17 novembre è una tappa importante che testimonia come il lavoro, la giustizia sociale e la dignità delle persone siano fondamenta per costruire un’Europa di pace e dialogo. Il programma della giornata sarà il seguente: ore 9 Coloriamo la Pace presso la Scuola Primaria “Galileo Galilei” con i disegni delle classi seconde – ore 10 Piantiamo la Pace presso piazza Matteotti con la piantumazione di un ulivo ascoltando le riflessioni dei giovani del CSF EnAIP di Alessandria (Ente nazionale Acli Istruzione Professionale) – ore 11-13.30 Costruiamo la Pace presso la Sala Consiglio del Palazzo Comunale con la presenza delle Autorità, professor Giorgio Barberis (Direttore del DIGSPES Università Piemonte Orientale), Gianni Aliotti (attivista e ricercatore The Weapon Watch), dibattito e conclusioni di Raffaella Dispenza (vicepresidente nazionale vicaria ACLI aps). Per seguire la carovana e le altre tappe si può andare sulla sezione del sito delle ACLI nazionali al seguente link www.acli.it.

Si ringraziano la Città di Alessandria per la collaborazione e l’ospitalità, la Provincia di Alessandria per il Patrocinio e tutte le realtà cittadine che hanno contribuito alla realizzazione della 44° tappa della carovana.

